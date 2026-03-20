Fase 1: a 6 años del inicio de la pandemia de covid, el día que cambió la historia

El 20 de marzo de 2020 quedó en la historia. Ese día se decretó el aislamiento social por la pandemia de
covid que afectaba a todo el mundo. Ese día Mendoza y el país quedaron en pausa porque estaba prohibido salir, contactarse y realizar las actividades cotidianas. Barbijos, distanciamiento, virtualidad. Escuelas cerradas, fábricas frenadas. Por la pandemia hubo más de 5 mil muertos en Mendoza.
Recordá cómo fue ese momento histórico en 10 fotos.
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Calles vacías, una ciudad desolada. La circulación estaba prohibida y las calles más transitadas quedaron desiertas.
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Los juegos infantiles abandonados, un símbolo de la pandemia.
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Los hospitales de Mendoza se reforzaron y todos se reconvirtieron para atender a pacientes con covid. En la foto, el Carrillo de Las Heras.
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Hombres y mujeres con trajes de seguridad, en los operativos de vacunación y desinfección. En la primera etapa no estaban claros los mecanismos preventivos.
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Los aeropuertos estuvieron cerrados. Y cuando abrieron, se instauraron protocolos especiales.
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Las campañas de vacunación para prevenir el Covid fue de las más importantes de la historia.
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Nicolino con barbijo. La imagen de la estatua del mítico boxeador se convirtió en un símbolo de la pandemia en Mendoza.
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Las escuelas ampliaron el listado de síntomas sospechosos de Covid Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Las escuelas tardaron en volver a la presencialidad. Y lo hicieron con protocolos especiales. La educación fue una de las actividades más afectadas.
Crece el debate entre los intendentes y varios han retrocedido por el Covid-19. Foto: Gobierno de Mendoza
La política también tenía barbijos