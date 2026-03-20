Fase 1: a 6 años del inicio de la pandemia de covid, el día que cambió la historia

El 20 de marzo de 2020 quedó en la historia. Ese día se decretó el aislamiento social por la pandemia de covid que afectaba a todo el mundo. Ese día Mendoza y el país quedaron en pausa porque estaba prohibido salir, contactarse y realizar las actividades cotidianas. Barbijos, distanciamiento, virtualidad. Escuelas cerradas, fábricas frenadas. Por la pandemia hubo más de 5 mil muertos en Mendoza.