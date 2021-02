Los desgarradores audios de Úrsula Bahillo que anticiparon su muerte: "Me arrancó los pelos, no doy más"

Úrsula Bahillo es la joven que pese a realizar varias denuncias por violencia de género contra su ex novio, Matías Ezequiel Martínez, terminó asesinada a puñaladas por este aún cuando sobre el pesaba una restricción de acercamiento. El femicidio originó una pueblada en la localidad bonaerense de Rojas y ahora aparecieron una serie de audios que la joven le envió a una amiga donde se vaticina su desenlace.

Los audios entre la joven asesinada por el policía de 25 años y una amiga llamada Oriana, @_Oribrisa en Twitter, fueron publicados con el fin de ampliar las pruebas contra el asesino que ejercía violencia de género de manera constante contra la muchacha que fue acuchillada.

"Te juro. Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, te juro”, afirmó llorando Úrsula Bahillo en uno de los audios.

“Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires… El loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital, arriba del auto, porque me dijo que si me bajaba, me va a cagar a palos delante de toda la gente. Ahí viene, amiga”, completó entre lágrimas.

MI AMIGA NO PARABA DE PASARLA MAL, Y NO LE HICIERON CASO, LA IGNORARON POR COMPLETO #JusticiaporUrsula pic.twitter.com/4iRMhyA5Hi — ?????? (@_Oribrisa) February 9, 2021

Así, también apareció un audio grabado por la víctima del femicidio el domingo, apenas un día antes de que se cometiera el crimen. En ese documento, Úrsula se encuentra más calmada respecto al audio de semanas anteriores e incluso expresó su esperanza de que Martínez pueda ser detenido después de haber sido visto también por una de sus amigas.

"Ay, amiga. ¿En serio lo viste? Necesito testigos. Cuando estaba ahí fui directamente a la comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvió el alma al cuerpo. ¿Vos lo viste?”, expresó Bahillo a una amiga.

La joven de 18 años le reveló a su compañera que Martínez contaba con una restricción perimetral y que la había roto y que, a raíz de ese hecho, ella decidió acudir a una comisaría para volver a presentar una denuncia contra el policía.

A su vez, también se reveló que Martínez contaba con una licencia psiquiátrica desde septiembre pasado. Debía presentarse el próximo 18 de febrero a una audiencia ante el Juzgado en lo correccional 1 departamental, en el marco de un juicio por el delito de “amenazas calificadas” contra una ex pareja.