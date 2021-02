Sus abuelos no atendían las llamadas: fue a la casa y se encontró con lo peor

Un matrimonio de ancianos, la mujer de 80 años y el hombre de 83, fue encontrado sin vida hoy en su vivienda de la ciudad de Córdoba, en tanto se investiga si se cometieron asesinatos con fines de robo, informó la policía local.



El sumario policial preliminar sostiene que Ángela Castañares y su esposo Mariano Tornatore fueron encontrados sin vida, por una nieta, en la vivienda de residencia del matrimonio, en el barrio Mariano Fragueiro, en la capital local.



Hasta el momento no se conocen detalles sobre el hecho, no obstante una fuente policial manifestó a los medios locales que una nieta fue hasta el domicilio porque no atendían el teléfono, y encontró sin vida a ambos.





Personal de la Policía Científica trabajaba para determinar si se trató de un crimen con fines de robo, debido a que la vivienda estaba desordenada, en tanto se esperaban los resultados de las pericias para determinar las características de algunas heridas que presentaban los cuerpos.