Buscan a un hombre en zona este: encontraron su caballo sin jinete

Otra vez la intriga crece en zona este. Nadie sabe qué fue de don Tránsito Donoso Sosa, un señor mayor que salió a caballo a fines de diciembre y todavía no ha vuelto. Sí encontraron a su animal, que fue hallado sin jinete en el casco de una finca. Pero de él, nada. Y su familia pide ayuda para averiguar qué pasó.

La vivienda de Don Tránsito está en un terreno sobre calle San Martín, en La Paz. Allí vivía solo. "Fuimos a buscarlo para pasar las fiestas juntos y no lo encontramos. Más tarde volvimos a ir a hasta su casa y no estaba. Ahí nos empezamos a preocupar e hicimos la denuncia", contó a MDZ una sobrina del hombre, Damarís Páez Mercado.

Los pedidos de búsqueda mencionan que Donoso Sosa solía vestir bombacha de gaucho y un puñal detrás del cinturón. "Es un hombre de campo adentro, se diría. Para él, un billete de 20 pesos y uno de 200 son lo mismo. Es una persona muy buena", sigue Damaris. Y pinta a su tío como un típico paisano, confiado y de palabra.

Los últimos testigos lo vieron irse al trote por el camino Cruz del Yugo, una senda de campo que conecta la urbe paceña con puestos ubicados más al norte. No son días para viajes largos: el calor pega fuerte en esa zona de Mendoza. Por eso se teme que haya habido algún conflicto con alguien, aunque los familiares prefieren no hablar del tema para no entorpecer la investigación.

El caballo apareció en el casco de una finca. Venía solo.

Lo concreto es que no se sabe qué pasó con Don Tránsito. Se han hecho rastrillajes y hasta se ha revisado el área desde el aire. Un día, apareció su caballo en el casco de la finca donde vivían Jacoba Pérez y Eufrasio Sosa, el ya fallecido padre de crianza de don Tránsito. El equino venía solo, sin su dueño.

Por eso la incógnita persiste. Quien tenga cualquier información puede comunicarse a estos números:

El flyer que difunde la familia en las redes.