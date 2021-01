Buscan desesperadamente a un chico de 17 años que se tiró a un arroyo

Un adolescente de 17 años que se arrojó a un arroyo en la madrugada del sábado en el barrio privado Santa Catalina de la localidad bonaerense de Tigre, era buscado hoy por más de 100 efectivos, informaron fuentes policiales y municipales.



Según fuentes policiales, el adolescente, identificado como Gian Mazzuchelli, fue visto pasadas las 4 de la mañana del sábado “por un vigilador del barrio privado San Benito”, quien afirmó haber observado a una persona “arrojarse al arroyo que conecta con el barrio Santa Catalina” y que luego lo pierde de vista.



La identidad del joven pudo conocerse a partir de lo registrado por las cámaras de seguridad internas del barrio.



“Estamos trabajando de forma conjunta el municipio, policía de la provincia de Buenos Aires, bomberos de Benavidez, Tigre, Don Torcuato y la Prefectura Naval Argentina. Más de 100 efectivos trabajando en la búsqueda”, informaron fuentes de la municipalidad de Tigre.



El padre del menor, Felipe Mazzuchelli, manifestó que la última vez que vio a su hijo fue durante la cena, el día viernes.



La policía halló el celular del joven a orillas del arroyo y el caso es investigado por la UFI Benavidez.



Victoria, exnovia del joven desaparecido, relató en diálogo con el canal TN que Gian “salió de la casa a las 3:38 de la madrugada” y afirmó que “comió con los papás, no fue a una fiesta como dicen. Él vive ahí”.



“Pasaron cuatro horas desde que Gian desapareció y a las 8 de la mañana decidieron buscarlo”, sostuvo.



Contó que el joven “fue caminando hacia el río que está abierto. No es una laguna artificial; es súper peligroso, no está cercado, ni vigilado”.



“En el barrio de enfrente que está pegado (a Santa Catalina) había un guardia que estaba de turno y escuchó como Gian se cayó al agua. Nadie fue a ayudarlo, ni los del barrio Santa Catalina, ni los del barrio de enfrente. Pensó que era un ‘chorro’”, manifestó.



Agregó que “en las cámaras que los guardias tenían que estar mirando, nadie estuvo vigilando lo que pasaba. Nadie se hizo cargo de eso. Los del barrio Santa Catalina no hicieron nada”.



Victoria dijo que la mamá del joven le contó lo que sucedió y expresó que “hay un video donde está él tirándose al río”.