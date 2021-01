Las muertes en accidentes viales bajaron un 45% en 2020

En Argentina, las muertes en siniestros viales bajaron 45% durante 2020 respecto del año anterior. El promedio diario cayó de 15,3 a 8,5 y la tasa de mortalidad cada 100 mil habitantes pasó de 12,5 a 6,9, se informó oficialmente. En esos guarismos influyó seguramente el "efecto pandemia", que restringió las actividades y el tráfico en las grandes ciudades.



Según un informe suministrado esta semana por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Transporte, durante el año pasado fallecieron 3.138 personas en siniestros viales, sobre un total de 2.784 accidentes fatales.



Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán lideran la estadística de muertes, en tanto que, por tasa de fallecidos cada 100 mil habitantes, las provincias del NOA y del NEA presentan los registros más altos.

En abril, en plena cuarentena, hubo solo 106 accidentes fatales

Las estadísticas muestran que el número de siniestros fatales fue de 324 en enero del año pasado, descendió a 301 en febrero, a 230 en marzo y a 106 en abril, coincidentemente con el inicio de las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Empero, desde abril pasado se inició un marcado ascenso durante los meses siguientes para cerrar diciembre con 325 accidentes, lo que da un promedio de 7,6 siniestros diarios.

Varones

Los varones de entre 15 y 34 años fueron las víctimas más numerosas y, entre los diferentes tipos de usuarios, los motociclistas fueron los más afectados.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo que “estas cifras son el lado positivo de las restricciones de circulación que nos trajo la pandemia y, sobre todo, son personas que hoy siguen con nosotros y familias que no están sufriendo una pérdida”.

No obstante, advirtió que “si queremos mantenerlas debemos ser muy responsables a la hora de circular, respetando la velocidad máxima, no consumiendo alcohol y usando el cinturón de seguridad, no solamente quienes se mueven en automóviles. Todas las personas que viajen en micros o minibús también deben usarlo porque, además de ser obligatorio, es la forma de cuidar su vida”, añadió el funcionario.