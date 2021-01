Qué declaró el marido de Carolina Píparo tras su detención

El marido de la diputada Carolina Píparo, Juan Ignacio Buzali, declaró durante más de 5 horas ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo tras ser detenido acusado de "doble homicidio en grado de tentativa" por atropellar a dos motociclista que confundió con los ladrones que le habían robado a su esposa durante la madrugada del 1° de enero.

Buzali fue detenido el viernes y en las últimas horas brindó su versión de lo ocurrido ante la fiscal en compañía de su abogado defensor Fernando Burlando.

En su declaración, Buzali resaltó varias veces que "no tuvo intención de matar" y se defendió de las acusaciones. "No entiendo la calificación que me imputan. Soy incapaz de matar a alguien, o de intentar matar a alguien. No entiendo cómo en esta orden de detención no incluyen la testimonial de mi mujer", declaró el marido de Píparo.

Y agregó: "Cómo pueden pensar que salí a matar a alguien, si íbamos llamando al 911. Lo que pasó fue un infortunio, un accidente".

El marido de Píparo ante la fiscal: "En un momento, una de las motos me tira un volantazo y yo digo 'Nos matan', y Caro me dice 'No quiero morir'. Ahí no me quedó opción, y siento que tocamos la moto. Si hubiese querido matar, golpeaba a todas las motos", dijo. — Mauro Szeta (@mauroszeta) January 11, 2021

El marido de Píparo ante la fiscal: "No tomé alcohol. Me agarró diarrea en la comisaría cuando nos dijeron que no había heridos graves", declaró Juan Buzzali. — Mauro Szeta (@mauroszeta) January 11, 2021

