Noche desesperante por el secuestro de una niña de 3 años en Maipú

La Unidad Investigativa de Maipú intervino ayer en un caso que -de no haber sido por los efectivos policiales- podría haber terminado en tragedia. Por la tarde llegó a la comisaría una muchacha, Antonella (24), junto con una amiga. Venía sin aliento: un hombre que es su ex pareja, Daniel Ángel Barrera Pereyra (26), había entrado a su hogar de Gutiérrez, se había llevado a Kiara -su hija de 3 años- y amenazaba por teléfono con acuchillarla si Antonella no accedía a retomar la relación.

Barrera no es el padre de Kiara. Hace un mes que se separó de Antonella, y pretendía que la mujer retornara a su casa por la fuerza. Cuando ingresó y agarró a la menor, la subió a una moto y escapó a gran velocidad. Los vecinos incluso contaron que se había caído, pero retomó el control y escapó.

A las 18.20 llegó el primer mensaje: "Hija de puta: andate para la casa y sacate una foto para que vea que estás ahí con tus cosas. Si vas con la Policía voy a cagar matando a la Kiara. Tengo un cuchillo y se lo voy a clavar".

En peligro

Después Barrera insistió: "¿Por qué no me mandás la foto? Hacé lo que te pido porque la mato". Y además de la amenaza con el arma blanca agregó otro factor. "La voy a llevar -a Kiara- al Canal San Martín y la voy a tirar".

Ante ese panorama, los policías se desplazaron hasta la localidad de Recoaro, en Lunlunta, para hacer rastrillajes; mientras le pedían a Antonella que mantuviera la comunicación con el desquiciado.

"¡Está lleno de cobanis! Ahora voy a tirar a la Kiara al río"

Las nueve de la noche. Los audios de Whatsapp seguían llegando en catarata, aunque cuando Barrera vio presencia policial se puso todavía más violento: "¡Está lleno de policías! Te dije que no quería eso. Ahora voy a tirar a la Kiara al río. Te ordené que fueras a la casa pero ahora está lleno de cobanis".

Media hora después, el contacto se cortó. Para entonces, ya estaba alerta la Policía y el grupo GRIS, Policía Rural y hasta los Bomberos y el helicóptero Halcón I, entre otros agentes.

Buscando entre yuyales, se logró dar con la moto de Barrera, una Motomel 200 cc blanca. Pero ya eran las once y el terror de que Kiara estuviera en riesgo se respiraba en el aire. Vecinos reportaron que el secuestrador se había metido en lo de sus abuelos, que viven en el Barrio Cooperativa Lunlunta (Maipú).

El final

Cuando llegaron los uniformados, Barrera estaba en el patio de esa casa con la nena en brazos. No quería soltarla, a pesar de que estaba acorralado. Los familiares se sumaron a la negociación y astutamente, la Subcomisaria Mónica Delamer aprovechó un descuido del delincuente para arrebatarle a la niña y salir corriendo de esa vivienda.

Cuatro efectivos tuvieron que frenar al tipo y consiguieron esposarlo y trasladarlo a la Oficina Fiscal 10. Cuando parecía que todo había terminado, sobrevino otra inquietante sorpresa.

La nena, Kiara, contó que Barrera había abusado de ella. Y se sospecha que hacía lo mismo con su hermanita de 6 años. Por eso las dos pequeñas quedaron internadas en el Hospital Notti para que se hagan los estudios correspondientes.