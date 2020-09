Viviana Luna: tras casi 4 años piden no olvidar a la mujer desaparecida en Potrerillos

Ocurrió la mañana del 7 de diciembre de 2016. Viviana Luna fue a una entrevista de trabajo cerca de su casa en Potrerillos y no la volvieron a ver. A casi cuatro años de la desaparición, sus hijos creen que alguien en el pueblo sabe algo, pero tiene miedo de hablar. Por eso reclaman memoria y justicia para Viviana, la mujer que desapareció sin que hasta ahora se hayan detectado rastros.

"No puede ser que se la haya tragado la tierra", suelen repetir sus allegados. Este viernes, una de sus hijas, Ayelén Julián Luna, difundió un comunicado en el que pide que no olviden a su mamá y que se continúe investigando. “No sé sí recordarán el caso, o incluso el nombre, ya que ha pasado mucho tiempo. Es imposible de creer, han sido años muy difíciles, llenos de angustia, dolor, incertidumbre (...)", comienza diciendo la joven.

Y sigue: "una vez más, a través de estas líneas, estoy haciendo visible nuestro dolor y nuestras ganas de que se resuelva el caso de mi mamá". "Hasta el día de hoy no hay pistas, rastros, ni siquiera una hipótesis que nos guíe a algo para saber qué le pasó -sigue la misiva-. Lo que quiero preguntar es porqué después de tanto tiempo no vuelven a llamar a declarar a todas las personas que en su momento interrogaron, quizá después de tanto tiempo se hayan acordado de algo".

La recompensa por aportar datos es de $300.000 pesos

Ayelén reclama que se sigan haciendo rastrillajes. En 2019 se realizaron algunos, e incluso se pegaron afiches en Potrerillos. "Mi mensaje también es para las personas que saben o escucharon algo, y por alguna razón no lo dijeron a la Justicia. Nos sería de mucha ayuda saber qué pasó con nuestra madre. La recompensa para quienes aporten datos que nos puedan ayudar en su búsqueda aumentó y actualmente está en $ 300.000", añade la hija.

"La gente no desaparece. Alguien le hizo algo"

"¿Qué harían si les dicen que su madre ‘desapareció’ de Potrerillos, un pueblo muy chico?. Si bien siempre he sostenido que la gente no desaparece, así está ante los ojos de la justicia: desaparecida. Nunca me voy a cansar de decir que si mi madre no está hoy con nosotros es porque alguien le hizo algo", acusa Ayelén.

Viviana Luna tendría hoy 49 años.

Cabe aclarar que luego de la desaparición de Viviana, los investigadores encontraron algunas cartas que supuestamente habría escrito para despedirse de sus hijos. Los que la conocen, sin embargo, responden que Viviana no se expresaba así y que nunca habría redactado mensajes tan disímiles para los distintos miembros de su familia.

Para colmo, cuando hacía muchos meses que Viviana estaba ausente, una hija detectó que desde la cuenta de Facebook de su madre le habían puesto "me encanta" a una publicación. Un enigma. Los datos son pocos, al menos los que se conocen públicamente. Y el reclamo sigue vigente: ¿dónde está Viviana?