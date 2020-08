Escracharon al peluquero que abrió tras denuncias de abuso sexual y fue detenido

Familiares, amigos y conocidos de cinco chicas que denunciaron a un peluquero por abuso sexual y comercialización de imágenes de menores de edad con fines sexuales, se concentraron frente a uno de los comercios del acusado, en el barrio porteño de Villa Devoto, para reclamar a la Justicia que agilice la investigación y ordene la detención del estilista, algo que finalmente ocurrió



Si bien el caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 de San Martín, a cargo de Vanesa Leggio, los familiares de las víctimas denunciaron que el acusado, Daniel Moronta, estuvo aprehendido a mediados del año pasado tras tres allanamientos realizados en sus locales y en su domicilio, pero luego fue liberado y hasta ayer permanecía en libertad.



De acuerdo con un escrito de los familiares, Moronta fue denunciado por cinco jóvenes: tres de ellas se presentaron ante la Justicia en diciembre de 2019 y en febrero y marzo de este año y lo denunciaron por comercialización de imágenes de menores de edad con fines de abuso sexual, mientras que las dos restantes fue por abuso sexual.



Según las denuncias, el hombre tenía como modus operandis proponerle a sus víctimas realizar fotos para una agencia de publicidad y, para eso, las invitaba a su departamento, donde las obligaba a quedarse en ropa interior y luego abusaba de ellas.

Lo malo de ser víctima de Daniel Moronta es que cago 3 años de mi vida hasta que lo conté. Lo bueno? Es que iba a ir mi amiga, y cómo se bajo,tuve q ir yo amenazada/manipulada porque era mi tío.

Me alegro de q no haya sido ella la q tenga q vivir tanta mierda. A una salveuD83EuDD0D — Mile (@milecastria) August 6, 2020

Ante la demora en la realización de distintas medidas de prueba, amigos y conocidos de las jóvenes denunciantes se reunieron este mediodía frente a una de las peluquerías del sospechoso, ubicada en Avenida San Martín al 5900, para reclamar a la Justicia la detención del acusado.



Astrid, una amiga de una de las víctimas, explicó a los medios que decidieron manifestarse "para que la Justicia condene a este señor y para que los vecinos del barrio se enteren de a quién tienen al lado".

Un día después de la movilización organizada por las víctimas, así se llevó la Policía Federal hace instantes a Daniel Moronta, el peluquero denunciado por reiterados abusos sexuales. Estaba en la casa de su familia, en Santos Lugares. @astridfojo @majoameriseok1 pic.twitter.com/TjmV1FX8E8 — Guia de Noticias (@guia_noticias) August 7, 2020

"No queremos que él siga trabajando de esta manera tan impune, subiendo fotos a sus redes sociales, cuando le arruinó la vida a un montón de chicas, decidimos que no nos vamos a callar y que lo vamos a seguir a donde sea, para que no esté tranquilo", agregó.



La joven dijo que "las chicas iban en total confianza a su departamento" cuando él les proponía realizar las fotos publicitarias, pero que "cuando se encontraban con la situación se sorprendían y se quedaban paralizadas".

Hasta cuando va a quedar impune atendiendo una peluquería este hdp ?

DANIEL MORONTA no se olviden su nombre , este hijo de Puta que acoso tantas pibas y tiene un montón de denuncias y ahora trabaja en su peluquería como cualquier persona sin causas. pic.twitter.com/dwdlGsviHg — Giuli Giacowine (@YulaGiaco) July 30, 2020

"Las chicas están muy movilizadas y tristes, les dolió mucho poder hablar sobre los abusos y recién ahora pudieron abrir la boca, se sienten doblemente ultrajadas por la Justicia que no avanza", comentó.