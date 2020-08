Caso Naiara: la madre está embarazada de dos meses pero seguirá presa

Este viernes se confirmó la prisión preventiva para los dos imputados por el crimen de Naiara, la niña de un año que falleció el 21 de junio en el Hospital Perrupato a causa de una seguidilla de golpes. Pero eso no es todo, durante la audiencia hubo una sorpresa: la imputada María Isabel Ortiz reveló que está embarazada de dos meses y que el padre sería el otro acusado, Luis Miguel Ávila.

El fiscal que entiende en la causa, Mariano Carabajal, confirmó el dato en diálogo con MDZ. "Ella hizo un pedido de domiciliaria y contó que estaba en esa situación, sin embargo la solicitud fue rechazada", contó.

En la decisión puede haber pesado que la mujer no es grupo de riesgo frente al Covid-19. Es joven, no tiene enfermedades crónicas y además -a juzgar por el Ministerio Público- está cada vez más comprometida por las evidencias. Ella, sin embargo, insiste en que la nena murió a causa de dos caídas.

Según la madre, la nena sufrió aquí una de sus caídas.

Las pericias

Días atrás se conoció en informe definitivo de los forenses. "Y las conclusiones que ellos dan no se corresponden con una caída -apuntó el fiscal-. No se entiende cómo puede haber tenido dos desgarros en el hígado, lesiones internas, tres costillas rotas, heridas en la mejilla. Eso no es compatible con haber caído de espaldas".

El hombre había cumplido una condena por violencia de género

Por otra parte, el avance de la investigación ha permitido comprobar que el novio de la madre, Luis Miguel Ávila, tenía antecedentes por agresiones en el ámbito doméstico. Había cumplido una condena de seis meses por violencia de género, en el marco de un expediente en el que se habla de amenazas y golpes.

Tras la audiencia de esta mañana, por tanto, los dos acusados volvieron a las celdas en las que estaban. Enfrentan la imputación de homicidio agravado por el vínculo y alevosía -en el caso de la mujer- y homicidio agravado por alevosía -en el caso del hombre-.

De ser hallados culpables, ambos podrían ser condenados a prisión perpetua.

El caso

El corazón de Naiara (1) dejó de latir el domingo 21 de junio a las 16 en el Hospital Perrupato (San Martín), donde había llegado desde el Hospital Saporiti (Rivadavia).

Desde entonces se investigan las causas de su deceso. Se hicieron allanamientos en fincas de Los Campamentos (Rivadavia) y La Colonia (Junín), donde se secuestró ropa de la víctima y se hicieron pericias. Se cree que las heridas fatales se generaron entre 24 y 48 horas antes de la muerte de la pequeña, tiempo en el que estuvo en compañía de los imputados.