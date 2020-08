Eludió un control policial y la Policía lo mató a tiros

En la madrugada de este jueves, Valentino Blas Correas (17) iba junto a dos personas en un Fiat Argo. El grupo se dirigía a un bar. Pero al llegar a un control policial ubicado en Corrientes y Chacabuco (Córdoba), los jóvenes se toparon con un control de la Policía. Entonces Blas inició una maniobra evasiva, a lo que dos de los cuatro agentes que estaban a cargo respondieron disparando. Por eso ahora el muchacho está muerto.

Los oficiales han sido detenidos y el fiscal José Alberto Mana los imputó por "homicidio calificado agravado" tras comprobarse que los plomazos habían salido de sus armas reglamentarias.

Por el momento, de todos modos, el hecho sigue siendo confuso; ya que durante las primeras pericias se secuestró otra arma que estaba tirada en la calle. Una de las conjeturas es que los ocupantes del auto "la descartaron" cuando se vieron acorralados.

Todavía se investiga qué pasó con Blas.

Huida

En realidad el Fiat Argo terminó a 3 kilómetros de donde estaba el control policial. Es decir que hubo una secuencia que habrá que ir revelando. El subdirector general de Seguridad Capital Zona Sur, el comisario mayor Gonzalo Cumplido, compartió extrañas apreciaciones: "sabemos que en algún momento los jóvenes le dijeron al personal policial que mientras iban a la casa de alguien, se les aproximaron dos sujetos en motocicleta, por lo que ellos entendieron que iban a ser asaltados. Por eso emprendieron la huida".

"Había no menos de 50 policías" (Ramiro, papá de Blas)

Igual, no está claro en qué momento hablaron con los efectivos y cómo fue que el asunto terminó a los tiros. Ramiro, el padre del chico fallecido, cuestionó lo que afirman algunas autoridades. "Había no menos de 50 policías. Ocurrió a la una de la madrugada y no dejaron que la madre se acercara", acusó en una entrevista con Radio Mitre de Córdoba. "A mi hijo lo acribillaron", reforzó más tarde Soledad, la mamá.

Así quedó el vehículo.

El caso ha despertado el reclamos y se está convocando a diversas actividades con el hashtag #JusticiaxBlas.