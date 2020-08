Dice que lo estafó la pareja del Dalvian: "Me quejé y me amenazaron"

Un ex empleado de la pareja detenida por la desaparición del empresario compartió su experiencia. Pidió que no se publique su nombre, pero insistió en que basta revisar las redes para encontrar numerosas denuncias contra ellos. "Trabajé y no me pagaron. Y cuando me quejé me dijeron que era boleta".