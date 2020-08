Micaela, la travesti que cambió la historia de la Policía Federal

Policía y travesti. Dos palabras que generan una intensa resonancia. Micaela Bayer lleva con orgullo esa doble identidad. Sabe disparar, pero -como contó esta semana en el programa El Permitido de MDZ Radio- nunca renunció a su forma de ser, sus ideas ni su glamour.

Micaela ingresó en Policía Federal "como varón" en 1997. Todavía no había hecho su transición y el resto de los agentes la veía como un muchachito de pelo carré y algo afeminado: una rara avis en ese universo de comisarías, uniformes azules y expedientes de diez kilos. "El choque fue doble, porque en aquel momento ni siquiera podían entrar las personas homosexuales, así que hasta tuve que mentir sobre mi orientación sexual", recordó ella.

Con el tiempo, sus compañeros se fueron acostumbrando. No sin conflictos, claro. Micaela: "Cada vez que llegaba a una oficina nueva se armaba una especie de show, a pesar de que yo solo quería trabajar. Venía el jefe, el principal, me miraban asombrados".

Familia policial

El papá de Micaela también era Policía. Murió durante un tiroteo, en cumplimiento del deber, allá por 1977. "De todos mis hermanos, yo fui la única que terminó ingresando a la Fuerza", destacó la agente durante la charla con El Permitido. Curioso itinerario para una chica que, para colmo, a partir de 2003 decidió empezar su gran cambio.

"Ir al baño era un momento incómodo"

Hizo tratamientos hormonales, se vistió diferente, se dejó el pelo largo. Y el resto de los uniformados reaccionaba de modo desigual. "Tuve algunos aliados, sobre todo compañeros gays que también sufrían discriminación", contó ella. "Había situaciones particularmente incómodas. Por ejemplo ir al baño. Cuando iba al de mujeres, siempre alguna colega se quejaba. Cuando iba al de hombres, entraba un oficial y salía diciendo: 'Che, hay una chica en el baño'".

Hasta que -a principios de 2011- su novelesca vida dio otro giro total.

La carta

El siguiente gran capítulo arrancó cuando las autoridades decidieron cerrar la dependencia donde trabajaba Mica. "Me trasladaron al comando radioeléctrico, lo que hoy es el 911. Nadie me conocía, y otra vez fue explicar quién era; otra vez las miradas, etc. Aparte, desplazaron a un montón de personas especiales, que tenían alguna característica particular. Por ejemplo, movieron a un flaco que tenía HIV. Y uno de ellos me dijo 'amiga, ¿por qué nos hacen esto?'. El dolor de ellos me dolió incluso más que el mío, y decidí reaccionar".

Entre lágrimas, la agente Micaela Bayer le escribió una carta a la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. La respuesta fue inmediata: aunque aún no existía la ley que hoy permite a las personas trans cambiar su DNI, la cartera instó a las fuerzas a llamar a las personas por su identidad autopercibida.

—Eso incluía los cartelitos identificatorios que lleva cada policía, el tipo de uniforme y la forma en que se trata a las detenidas— apuntó la entrevistada, que actualmente reside en la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy queda mucho por hacer, pero Mica trabaja sin descanso en el área de género de la Federal, donde colabora con colegas que quieren cambiar de género, así como en la aplicación de políticas para que la institución ensanche sus miras en referencia a las diversidades.

Para escuchar la charla completa que tuvieron Micaela Bayer, Federico Croce y Facundo García en MDZ Radio, podés hacer click acá.