Caso Facundo: la pista de la última persona que lo vio con vida

Mientras se espera con ansiedad el resultado de las pericias sobre el cuerpo hallado hace unos días cerca de Villarino Viejo, la investigación de la Justicia Federal por la desaparición de Facundo Asturdillo Castro continúa en varias direcciones. Una es la toma de declaraciones a las personas que vieron al joven el día en que se perdió su rastro. En ese sentido, este viernes trascendió la versión que dio la "testigo H", una mujer que levantó al muchacho en la ruta y lo transportó durante 23 kilómetros en su camioneta.

¿Quién es? ¿De qué hablaron? Se trata de una productora agropecuaria de 72 años que subió al pibe en Teniente Origone. "Me bajo en estas vías porque voy a Cerri, a lo de un amigo", contó la señora que le dijo Facundo al final del encuentro. "Parecía un nene", añadió, y aclaró además que decidió ayudarlo porque lo vio muy pequeño y viajando a dedo sobre Ruta 3.

Así las cosas, la mujer y el joven se separaron donde la carretera se cruza con un ramal abandonado del Ferrocarril Roca. Las vías atraviesan cangrejales hasta llegar a la mencionada localidad de Cerri. Es una zona donde la marea sube y baja, con bancos de fango y arena.

—¿Estás seguro de ir por ahí? Es peligroso y aparte está esto de la cuarentena...— le habría preguntado la mujer.

Facundo respondió que estaba todo bien y siguió camino.

La zapatilla de Facundo que se encontró hace unos días.

Contrapunto

La idea de un camino riesgoso y la aparente tranquilidad que habría tenido Asturdillo Castro en la charla con esta mujer choca de lleno con la versión que sostienen los abogados querellantes, quienes en todo momento han apuntado a un problema con la Policía bonaerense. Para ellos, durante alguno de los incidentes que tuvo el muchacho con los efectivos esa tarde se produjo un conflicto que terminó con un desenlace violento.

Hay una guerra de versiones. Una parte de los investigadores, los funcionarios y los periodistas insiste en que puede haber ocurrido un accidente a lo largo de esas vías. La otra facción habla de una desaparición forzada. Ambas perspectivas tienen en qué sostenerse. Como sea, llaman mucho la atención los mensajes que intercambiaron en aquel momento los agentes, así como el hecho de que en una comisaría se haya encontrado un amuleto que portaba Facundo, a lo que se suman dudas sobre el recorrido de los patrulleros locales y una foto del documento que -según había asegurado un policía- el chico no tenía.

En cuanto a la "testigo H", es la segunda vez que declara. El fiscal Ulpiano Martínez -fuertemente criticado por la querella- habló con ella personalmente y por videoconferencia. En la primera entrevista ella estaba tranquila. En la segunda, en cambio, hubo que insistirle para que mostrara su rostro y contara lo que sabía.

—Vi que había un nene, bajé el vidrio del acompañante y le pregunté dónde iba. Me dijo ’a Bahía’. ‘Subí que te llevo’, le dije. Destrabé el auto, subió al lado mío, él sin barbijo y yo sin barbijo— reveló.

De acuerdo con su declaración, Facundo tomó una decisión sorpresiva al bajarse en ese sitio desolado. "Me dijo que si pasaba por otro control sanitario a lo mejor no lo dejaban pasar", relató la mujer. Es más: si lo detectaban de nuevo -ya había sido demorado por no respetar el aislamiento- a lo mejor lo forzaban a volver a su casa.

—Lo miré por el retrovisor y él caminó por el medio de las vías. Si después tomó otra dirección o se arrepintió, no lo sé— detalló la mujer. Según los pesquisas, esa fue la última vez que se vio al chico con vida.

Aquel paisaje bucólico, al sur de la Provincia de Buenos Aires, sigue guardando el misterio de lo que le ocurrió a Facundo. Sobre todo esa zona de estuarios, donde el agua del mar se mezcla con la de los ríos. Allí se halló un cuerpo hace unos días: a principios de septiembre se sabrá si es el del joven desaparecido.