Polémica condena para una mujer que prostituía a sus tres hijas menores de edad

Una mujer fue condenada hoy en Corrientes a seis años de prisión por trata con fines de explotación sexual de personas, agravada por tratarse de sus propias hijas, una de las cuales es menor de 13 años, informaron fuentes judiciales.



Hermelinda Villalba Bogado (48), de nacionalidad paraguaya, fue condenada hoy a seis años de prisión en un juicio abreviado desarrollado en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, a cargo del juez subrogante Juan Manuel Iglesias y a instancias de un acuerdo entre la defensa y el fiscal federal Carlos Schaefer.



La mujer llegó al juicio procesada por el delito de trata de personas agravado, por ser una de las víctimas menor de 13 años, en calidad de coautora como parte de una organización en la que las víctimas fueron más de tres.



Se trata de un caso seguido desde febrero de 2009 cuando la Gendarmería comenzó a investigar la presunta trata de mujeres vulnerables en un cabaret de la ciudad correntina de Ituzaingó llamado “Casa Blanca”.





Así, un testigo, que reconoció haber pagado por servicios sexuales, compareció en 2010 ante la Gendarmería e identificó además de Casa Blanca los prostíbulos “Señor Mongo”, “Eros” y “Escorpión”, e incluso a una mujer de 17 años de nacionalidad paraguaya que le reveló que era explotada sexualmente por su madre, que atendía el bar del lugar.



Los locales, regenteados por un hombre llamado Juan Carlos Mondo, fueron allanados el 20 de febrero de 2010 a las 1:30 y en Señor Mongo, también conocido como El Misionero, fueron rescatadas dos niñas de 14 y 12 años, de nacionalidad paraguaya.



Los pesquisas comprobaron durante la instrucción de la causa que Hermelinda Villalba Bogado había "ofrecido, captado y transportado a sus tres hijas menores de edad, con fines de explotación sexual", una de las cuales era sometida en Casa Blanca y otras dos en Señor Mongo.



Después de ocho años, Villalba Bogado fue detenida por la Gendarmería en el puente internacional “Posadas", el 30 de abril del año 2018, a las 12:30 mientras se sometía a los controles migratorios de rutina para efectuar su egreso del país.





"El Ministerio Público Fiscal explicó que en su requerimiento de elevación a juicio entendió que Hermelinda Villalba Bogado trasladaba desde la ciudad de Encarnación, República del Paraguay hasta nuestro país a sus tres hijas menores de edad, identificadas como D.B.V.B., M.A.V., y S.D.V.B., y las ofreció a los propietarios de las whiskerías “Casablanca” y “Señor Mongo o Misionero”, todo ello con fines de explotación sexual, y en el acuerdo mantenía ese criterio", señala el fallo al que tuvo acceso Telam.



El caso llamó la atención a los fiscales ya que la imputada en su declaración indagatoria dijo: “... donde me llamaban yo trabajaba, donde me decían hay trabajo, trabajé, trabajé en el prostíbulo pero de limpiadora, lavaba y cocinaba a las chicas, pero nunca me prostituí gracias a Dios”.