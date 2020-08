Horror: encuentran decenas de caballos masacrados en San Rafael

Este jueves, efectivos de la Delegación Zona Sur de Policía Rural llegaron a un predio de calle Anzorena, en San Rafael. La finca pertenece a un tal Rodríguez, y según las investigaciones, ahí se realizaban matanzas ilegales de caballos. Con todo, lo que tuvieron que presenciar los oficiales fue más allá de cualquier especulación previa.

Se sabía que de ese lugar salía carne equina que se comercializaba de forma ilícita. Pero ya desde la entrada se vio que los caballos aún vivos no estaban mucho mejor que los muertos. No tenían agua ni comida. El encargado del lugar, Lucas R. (31) acompañó a los uniformados en la recorrida, aunque no trascendieron detalles de su testimonio.

Basta, sin embargo, con recuperar el texto del informe policial para ilustrar el cuadro: "se constató la existencia de una gran cantidad de huesos y cueros de caballos dentro de un tacho de chapa, patas, cabezas de equinos, etc".

Parte del hallazgo. Foto: Min. de Seguridad.

El pandemónium sigue: "también se observó -en medio de la frente de un animal- la fractura del hueso, aparentemente producto de un golpe para sacrificarlo; y cabe destacar que había huesos quemados tapados con ruedas de caucho". A eso se le añadían "tripas, costillares completos descarnados, ganchos, una sierra, un mazo, un balancín para colgar a los equinos, un colgadero en un árbol junto al corral y mucha sangre junto a este árbol".

A un costado, había 5 caballos eviscerados y en avanzado estado de putrefacción, "como así también dispersas en el predio pilas y pilas de huesos incinerados". Al hablar con la fiscalía, se pidió a los agentes que secuestraran dos cueros "con sus respectivas cabezas" para verificar si ese ganado tenía dueño. No se dieron detalles sobre cómo se hizo para transportar dichos restos.

Y entre tanta desolación, quedaban 12 caballitos moribundos que fueron rescatados por la Policía: los dejaron allí mismo, bajo la guardia del encargado, debido a que estaban demasiado flacos para trasladarlos. También se secuestró una camioneta Isuzu azul que no tenía papeles.