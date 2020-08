Un ginecólogo propuso "dejar que las niñas violadas sean madres"

Un cirujano que se dedica a la obstetricia en un hospital público de Santa Cruz está en el centro de las críticas después de haber afirmado que se debe dejar que las nenas abusadas transiten el embarazo, al tiempo que dudó que existan abusos sexuales contra menores. El médico se llama Elider Pecile y vertió sus opiniones -por llamarlas de alguna manera- en una entrevista radial que ya indigna al país.

En Argentina, el aborto para casos de violación contra niñas es legal desde 1921. Pecile, no obstante, tiene "su propia perspectiva". "Prefiero que venga la mujercita con el problema, que no venga ni su madre ni su abuela. Entonces le decimos ‘mijita, cuántas personas en el mundo están anotadas para adoptar un bebé y vos tenés uno y lo vas a tirar. Te cuidamos, te tenemos en sábanas de seda, te brindamos todo lo que necesitás, tenés tu hijo y lo regalás, lo donás, lo das en adopción, pero no lo tirés", disparó en una entrevista que le hizo el periodista Ariel Aguirre para su programa de Radio Nueva Cañadón.

Lo innegable es que Pecile tiene giros retóricos dignos de mejor causa. Continuó: "el otro camino criminal es ‘tengo cuatro hijos y no puedo tener este porque va a ser el quinto'. ‘Entonces señora tráigame uno de los cuatro, lo sacrificamos y tenga este’”.

Provocación

El profesional difunde estas opiniones justo cuando se anticipa el posible tratamiento del proyecto de Ley de Aborto Legal que propondrá el Gobierno Nacional; una instancia que merece un debate serio.

"Al abuso lo tengo muy entre comillas"

Y si todo lo anterior parece más que suficiente, Pecile la remató hablando de los abusos sexuales a menores. "Al abuso lo tengo muy entre comillas. No digo que no exista, pero llegado a una intimidad, donde solamente las paredes escuchan... y bueno. Aunque ahora está este sistema que es peligroso, porque te agarran con las manos en la masa".

Ojo: los dislates de este energúmeno no representan a todos los que están contra el aborto. No obstante, la polémica arde. El revuelo fue tal que el propio periodista, Aguirre, tuvo que aclarar su postura. "los abortos clandestinos son un problema de Salud y como tales el Estado debe afrontar una realidad que existe y sigue resultando un flagelo”, escribió en las redes.