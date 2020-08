Guaymallén: buscan a una mamá que desapareció con sus dos hijos

El 1 de febrero, Noelia Beatriz Dávila (28) llegó a su casa, arregló a sus dos niños y explicó que "iba a un cumpleaños". Salió con los nenes de su domicilio en Corralitos (Guaymallén) y desde entonces su familia se pregunta dónde está. Es más: temen por su situación, ya que -según cuentan- la mujer sufría violencia de género.

Van 206 días de desesperación y preguntas. "Ella comentó que iba a una celebración en Lavalle y se fue con los chicos, pero no era de borrarse así y estamos preocupados por lo que pueda pasarle", dijo a este diario Daiana Ramiro, tía materna de la mujer.

Junto a Noelia desaparecieron Dylan Alexis Díaz Dávila (9) y Aarón Tiziano Díaz Dávila (8). "No tenemos idea dónde pueden estar. Todo lo que pedimos es que ella nos mande un mensaje, una llamada. Es para saber si están bien y si necesitan algo", apunta la tía.

Dudas

El 28 de febrero se abrió un expediente por averiguación de paradero en la fiscalía 19 de Rodeo de la Cruz. Siguió un largo silencio que inquieta a todos los que conocen a Noelia. "No hemos tenido novedades, ni pistas. No sabemos qué fue de ella", se lamenta la tía Daiana.

"Hace poco, sus vecinos nos llamaron para decirnos que su pareja le estaba pegando"

La ausencia de Noelia se vuelve más angustiante si se consideran algunos antecedentes relacionados con la violencia doméstica. Un familiar que prefiere no dar su nombre indica: "ella vive en la calle Puebla de Corralitos y no hace mucho nos llamaron los vecinos para decirnos que su pareja la estaba golpeando. Cuando llegamos, él ya se había ido y Noelia no quiso hacer la denuncia".

Las personas que la quieren repiten que no van a reclamarle nada ni pretenden discutir. Solo les interesa saber si está viva y sana. "Desde enero, la madre de Noelia se había ido a vivir con ella porque sentía que su hija estaba en riesgo. Un mes después, no la vimos más. Por eso estamos preocupados", admiten los parientes.