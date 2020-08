Brutal violación en Guaymallén: la víctima tiene 56 años y ya había sufrido amenazas

Una mujer fue violada en la localidad de Buena Nueva (Guaymallén), luego de que un delincuente la sorprendiera en la cama en mitad de la noche y la amenazara con un arma. El abuso se produjo en una zona de lotes ubicada detrás del barrio privado Chacras, durante las primeras horas del domingo.

N.F tiene 56 años y su dolor deja en claro lo que falta para que las mujeres mendocinas puedan acceder a sus derechos de forma equitativa. Hace unos 25 días, un sujeto se metió en la casa donde vive -sobre el Callejón Aureol- alegando que era pariente de los dueños. El tipo estaba armado, entró y se sentó como quien ingresa a sus dominios. En un momento quiso violar a la señora, por lo que ella escapó y consiguió sacar un sillón para dormir afuera.

Eran los últimos días de julio. A la intemperie, la temperatura de la madrugada rondaba los 0 grados. "En ese momento, ella llamó a la Policía. El tipo ya se había ido, aunque le prometió volver. Y los agentes le dijeron que hiciera la denuncia online porque ese era el protocolo por el asunto de la pandemia: no la llevaron a la comisaría ni a la fiscalía. Pero N.F es analfabeta y ni siquiera tiene Whatsapp", contó a MDZ una vecina que asistió a la señora.

Esta es la zona del hecho.

El regreso

Tras aquel episodio, pasaron varias cosas que expusieron todavía más a N.F. De acuerdo al comentario de los vecinos, nadie desmaleza los yuyales que crecen en esos lotes. Algunos lugareños que no se llevan bien con N.F incendiaron la zona, el fuego se desbordó entre el pasto seco y quemó los cables de luz.

Ahora N.F no solamente tenía miedo de que aquel sujeto volviera, sino que las noches la encontraban sola, en una casa cercada por malezas, sin iluminación en la calle y sin electricidad en su casa.

Así quedó el área tras el incendio.

El domingo, en horas de la madrugada, N.F estaba descansando. Escuchó ruidos y cuando abrió los ojos tenía al abusador encima, poniéndole un cuchillo en el cuello. "Es un tipo de entre 27 y 30 años", describió la vecina, que también aclaró que aparentemente el sujeto también llevaba un arma de fuego.

"No podemos permitir que esto quede impune" (una vecina del la víctima)