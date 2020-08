Salió a quejarse contra la corrupción en un Audi y debe 350 mil de patente

En los sitios de venta online, un Audi Q5 2018 no baja de los 50 mil dólares. Eso, sin embargo, no es un problema. Al menos no en un sistema capitalista. Cada quien tiene su dinero y lo gasta en lo que más le gusta. Lo que sí ha causado ira en las redes durante este martes es el dato de que el vehículo que se vio circular ayer por las calles porteñas para participar de la protesta "contra la corrupción" debe casi 350.000 pesos de impuestos.

Casi todo lo que se ve en la imagen es un símbolo. El auto de alta gama, la bandera argentina, la cacerola. Elementos que han gravitado con peso específico en distintos momentos de país. Pero hay un detalle más: el coche tiene una patente, y gracias a Internet ahora se puede saber cuánto debe cada vehículo. En este caso, el monto adeudado asciende a $349.107,09.

La cifra sorprendió a más de uno, pero marca un verdadero síntoma de ciertos sectores: la incoherencia entre el reclamo público y el comportamiento personal.

Sobre todo teniendo en cuenta que la marcha de ayer, "el 17A", se presentó como una manifestación contra "la reforma judicial", "la corrupción" y "la cuarentena", desde la enunciación de un colectivo diverso que se autodefine como "las personas que trabajan" y "los ciudadanos que pagan sus impuestos".