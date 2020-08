Le robaron 17 veces y se hartó: "Me voy a armar y no me va a calentar nada"

Una mujer sufrió en su casa el robo número 17, aún en plena pandemia, y estalló de bronca en las redes sociales donde dejó una dramática advertencia: "Me voy a armar y cuando vea a uno no me calienta nada".

La víctima es una reconocida instructora de fitnees sanjuanina que vive en el barrio 22 de abril del departamento Rivadavia de esa provincia. Se trata de Karina Palacio, quien ya sufrió casi una veintena de robos y asaltos en esa vivienda.

"No tienen piedad de nadie, ¿tan miserable se puede ser?”, indicó en su cuenta de Facebook. Y agregó: "Ahora me voy a armar y cuando vea a alguno cerca no me va a calentar nada, lo dejaré rengo o ciego, si total, creo que me van a soltar como a ellos. Y si no, no me calienta estar presa por hacer justicia".

La mujer es instructora de fitness en San Juan

La profesora también comentó que los mismos policías que custodian la zona en la que vive fueron víctimas de la inseguridad. "Les quisieron robar a los mismos policías que nos cuidan. Ahora, vos debes patentes, seguro o te reunís con más de 12 personas y te detienen y debes pagar multa. Las mugres estas no", se lamentó.

Como si esto fuera poco la mujer dijo saber quien fue el autor de este último atraco, quien habría salido de la cárcel hace una semana. "Encima sé quiénes son los que me robaron, esta vez fue el hdp de ´El Fiolo´, que estuvo hace una semana preso, pero como son pequeños incidentes para la Justicia, los largan", detalló.

Más allá de haber sufrido un nuevo robo, la mujer se lamentó porque los delincuentes se llevaron algo muy importante para su madre. "Se llevaron medicación carisma de mi madre, eso es simplemente querer hacer daño", finalizó.