Degenerado acosó por WhatsApp a una nena que conoció en TikTok: "No le cuentes a nadie"

Las redes sociales pueden ser un peligro para los menores de edad. Muchos depravados o degenerados crean cuentas o perfiles falsos para contactar a los más pequeños y ahí se dan los casos de grooming o ciberacoso como el que sufrió una nena de 9 años oriunda de Mar del Plata.

Quien advirtió la condenable maniobra por parte de un hombre de 26 años que le escribía a la nena fue Natalia, la madre de la pequeña, quien realizó la denuncia correspondiente y además mostró los mensajes que el agresor le enviaba a la criatura tras haberla contactado en la popular plataforma TikTok.

Los mensajes comenzaron a llegar a una cuente WhatsApp a la que la nena tenia acceso y fue allí donde la madre halló los mensajes que el sátiro le enviaba a su hija. El hombre le pedía fotos sin ropa a la criatura, pero como la nena nunca contestó, la madre empezó a hacerse pasar por ella.

"Ella recibe esos mensajes y no los contesta. Pasados dos días, vuelve a mi domicilio, y me advierte que este hombre le estaba escribiendo. A partir de ahí yo tomo cartas en el asunto y me hago pasar por mi hija", contó Natalia a Crónica HD.

Ante la falta de respuestas por parte de la menor, el acosador insistió: "¿Por qué no me querés contestar?, yo quiero ser tu amigo". Ahí Natalia empezó a seguirle el juego al depravado para obtener una foto de él y más pruebas para denunciarlo.

En un momento la mujer consigue que el acosador le diga la edad y ella responde como si fuera su hija "Ah, como mi mamá" y es ahí cuando el degenerado escribe "pero no le digas a tu mamá ni a nadie".

Tras varias charlas, la mujer logró que este individuo, que afirma tener 26 años y ser residente de la provincia de Córdoba, le mandara una foto de su rostro. Natalia contó que tuvo todas esas conversaciones para poder llevar a este hombre ante la justicia, aunque reconoció que todavía no está detenido.