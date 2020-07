Denunció que su mujer lo golpea: "No me creen por ser hombre"

Un hombre denunció tres veces por violencia a su mujer y asegura que no le creen porque es hombre. En una entrevista, contó que ya denunció en tres oportunidades a la agresora en una comisaría de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, pero no lo toman en serio.

Según la denuncia que hizo Osvaldo, su agresora, además de "romperle los dientes" de varios golpes y "correrlo por la casa con un cuchillo", agredió también a los hijos que tienen en común.

"En una oportunidad ella discutió conmigo, se puso agresiva y me rompió los dientes. Cada 15 días o un mes se sucedían los actos violentos hacia mi persona", contó la víctima en Crónica TV.

"Yo siempre le reprochaba por qué le pegaba a las nenas más chiquitas y ella me decía que me calle la boca y me pegaba a mi también", denunció el hombre desde su actual domicilio en Villa Ballester.

"Hubo una oportunidad que me corrió con una cuchilla y otra con un martillo, e inclusive una vez me quiso prender fuego la casa", continuó con su relato Osvaldo, y cerró: "No me creen porque soy hombre".