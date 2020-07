Revelan audio donde el ex secretario K denuncia amenazas

El ex secretario de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, fue encontrado muerto el sábado y la Argentina oscila una vez más entre teorías de todo tipo, que van del el asesinato político al simple intento de robo. Este lunes se añadió otro elemento a los debates, al trascender un presunto audio de Whatsapp en el que Gutiérrez denuncia las presiones que habría recibido para declarar como "arrepentido" en la llamada "causa de los cuadernos".

“Esta fue la causa que me armaron a mí para después meterme en cana y extorsionarme diciendo que iban a meter presas a mi vieja y a mi hermana, para que me declare como arrepentido”, se escucha decir al ahora fallecido ex secretario durante el audio que le habría enviado al periodista Gustavo Silvestre.

Parte del oficialismo recogió el dato como una evidencia de que Gutiérrez había sido "apretado" para declarar en contra de los K, bajo la amenaza de complicar a miembros de su familia en caso de que no lo hiciera. Esa tesis, desde luego, va en contra de la que defiende un sector de la oposición, que a pocas horas de iniciada la investigación ya hablaba de un crimen "de extrema gravedad institucional".

En ese sentido, muchos analistas todavía no llegan a conclusiones definitivas alrededor de la vieja incógnita que, al responderse, suele explicar buena parte de estos hechos luctuosos: ¿a quién favorece lo que pasó?

Gutiérrez estaba desaparecido hasta que lo encontraron muerto, envuelto en una sábana, en una casa del barrio Aeropuerto Viejo (El Calafate). Por el homicidio hay cuatro jóvenes detenidos, y todos tienen lazos con conocidas familias de la zona. De acuerdo con la autopsia, la víctima falleció por "asfixia mecánica"; presenta golpes en el cráneo y puñaladas en el cuello. Hasta ahí lo que se sabe fehacientemente. El resto, por ahora, son elucubraciones.