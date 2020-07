¿Defensa propia? Novedades en el caso del jubilado que disparó y mató

Top story: @atlanticsurff: 'Los familiares del delincuente muerto quieren ingresar a la casa del jubilado Jorge Ríos por haberse defendido del asesino que quiso matarlo. Vean a la sobrina diciendo: ese viejo no tenía qu… pic.twitter.com/hWmyVvtbpc, see more https://t.co/RmfILhdDYU