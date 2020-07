Volvió "Renolito", el camionero que se filmó con vino y volcó: "Les puedo enseñar a todos cómo andar en la ruta"

El camionero descontrolado que llevaba una damajuana de vino y terminó volcando en Santa Cruz luego de filmarse dentro de su rodado a los gritos y escuchando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, volvió a aparecer tras la particular grabación que le dio el apodo de "Renolito" y ahora dijo que les puede "enseñar a todos cómo andar en la ruta".

Leonardo Mokfalvi, más conocido como "Renolito", se filmó haciendo maniobras peligrosas en una ruta congelada y más tarde volcó porque, según él, se le cruzó un camionero oriundo de Chile que fue el culpable de que él terminara protagonizando el siniestro vial.

"¿Qué tal? Ya estoy en Gallegos. Con el camión roto, pero no porque yo me mandé una cagada, sino porque un chileno de m... se me subió de frente y bueno, me la tuve que bancar para no pegarme un palo", comenzó a argumentar Mokfalvi.

"Renolito" opinó sobre quiénes viralizaron sus video y su posterior accidente, pero se mostró piadoso y combativo a la vez con ellos. "A los chicos que se nutren de esto, de los accidentes... y a todos los que vinieron a robar mercadería antes de preguntar si me faltaba algo, que Dios los bendiga, simplemente", dijo en una primera instancia.

Pero su espíritu guerrero no tardó en salir y disparó: "Estoy totalmente capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta, ¿está? Entonces, humildemente, les digo..., el que subió algo, me chup..., la verdad es que no me interesa. Si sigo manejando o no, ustedes no me ganan nunca".

Mokfalvi terminó dando rienda suelta a su verborragia y apuntó contra sus colegas del volante: "A todos los que me putearon cuando entré de Tres Cerros para arriba, que me hacían cuernos y que decían que no iba a llegar... yo llegué sin cadenas. Ustedes no tienen experiencia, yo sí: 35 años en esto".

Pese a su experiencia y a su falta de temor, "Renolito" fue sancionado por manejar sin cadenas y quedó inhabilitado para conducir transporte de carga hasta que un examen psicológico determine que está apto para volver a las rutas.