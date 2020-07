Pánico por "el sátiro de la bombacha" que ataca en La Plata

Y cuando uno cree que lo ha visto todo, aparece "el sátiro de la bombacha". El barrio Aeropuerto de La Plata (Provincia de Buenos Aires) está inquieto ante el comportamiento de un desconocido que roba la ropa interior de las muchachas y la devuelve con mensajes intimidatorios.

“Nos mudamos hace 6 meses acá, y desde hace 4 empecé a notar que me faltaban prendas de la soga donde las cuelgo. Al principio pensé que se habían volado", admitió Carolina, una vecina, durante una entrevista con C5N.

Pero un día el esposo de la chica encontró ropa interior en el patio. "Ahí me di cuenta de que tenía escritas obscenidades que no voy a repetir”, contó la víctima.

Los testimonios indican que Carolina no es la única preocupada. Por un lado, el precio de la ropa interior no está como para perder bombachas. Pero por otra parte los escritos que envía el criminal atentan contra la tranquilidad. "El tipo escribió que me observaba...es perturbador", sintetizó la entrevistada.

La bombacha devuelta: inquietante.

Según el testimonio, habría al menos otras dos jóvenes a quienes les ha pasado lo mismo. Hay medios locales que ya teorizan sobre quién puede ser el agresor. Por lo pronto, Carolina hizo una denuncia y la causa penal está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI 15 (Departamento Judicial de La Plata).