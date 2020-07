El Challao fue tierra de nadie el fin de semana

Salir a recorrer las montañas es una de las actividades favoritas para runners, ciclistas y caminantes de Mendoza. Sin embargo entre los cerros acechan delincuentes prestos a dar los golpes que sean necesarios para amedrentar a sus víctimas. Lo de este sábado, por tanto, confirmó que la tendencia ya es un riesgo palpable. Se registraron tres robos calcados, uno atrás de otro, en la zona del Río Seco, en El Challao (Las Heras).

El hecho más grave fue el de dos muchachos que fueron golpeados salvajemente, mientras las dos chicas que iban con ellos quedaron casi desnudas. A todos les robaron celulares, dinero y ropa.

"Las chicas corrieron 5 kilómetros descalzas y entre los cactus..."

Luego siguieron dos episodios muy similares, lo que invita a sospechar que se trató de los mismos personajes.

Tarde sangrienta

Eran cerca de las 17.30 cuando cuatro jóvenes -dos chicas y dos muchachos- venían bajando el Cerro Arco. En eso, vieron que se les acercaban tres tipos con armas de fuego que los obligaron a entregar sus pertenencias. Las muchachas terminaron vestidas solo con su ropa interior.

Verónica, madre de una de las víctimas, describió así el tremendo episodio:

"Las chicas, A y B (voy a resguardar nombres e identidades por temor), fueron detenidas por uno de los tres individuos. Las hizo prácticamente desnudar, las golpeó en la cabeza, amedrentadas con gritos, tiradas al suelo y pateadas; mientras los otros dos ladrones le dispararon a uno de los chicos, quien trató de escapar de los disparos y comenzó a escalar, donde fue alcanzado por los ladrones que lo atacaron con los puños y una botella. Cuando a C lo creyeron muerto, regresaron hasta donde estaba su cómplice golpeando a las chicas y el otro chico, D. Ahí, como no fue poca la diversión, empezaron a pegarle también a D. Levantaron a las chicas y les ordenaron que empezaran a correr, que no miraran hacia atrás y que no se les ocurriera llamar a la Policía (...). Las chicas semi desnudas, descalzas y aterrorizadas corrieron casi 5 km entre piedras, cactus y vegetación seca..."

Al final, las jóvenes encontraron un policía que las ayudó.

Pero casi al mismo tiempo, dos muchachos sufrieron un delito similar, y al describir a los atacantes coincidieron con las primeras víctimas. En la misma zona, minutos después, un papá y su hijo fueron abordados y asaltados; se cree que por los mismos malvivientes.

Los grupos de running y senderismo ya se han hecho eco de estos sucesos. Impacta la impunidad y el nivel de violencia con los que actuaron los sospechosos. Por eso la Oficina Fiscal 5 de Comisaría 16 abrió una investigación. Al cierre de esta nota, aún no había detenidos.