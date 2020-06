La violó el sospechoso de matar a Madeleine: "Temí por mi vida"

Los medios ingleses publican este miércoles detalles sobre un caso previo a la desaparición de Madeleine McCann. En él, el principal sospechoso de haber raptado a la niña -Christian Brueckner (43)- abusó de una jubilada de 72 años que vivía en Portugal. Durante las declaraciones a la Policía, la señora relató esa experiencia horrorosa que recupera hoy la prensa.

Brueckner está señalado como el responsable de haber raptado a Maddie (3) en la localidad de Praia da Luz (Portugal) en 2007. Si se demuestra su culpabilidad, no será la primera vez que lo condenan.

El calvario de esta viuda, de hecho, se produjo dos años antes de la desaparición de la chiquita, muy cerca del sitio en el que la vieron por última vez.

La señora estaba concentrada en la tele y no notó que había un intruso en su hogar

La secuencia es de terror. La señora estaba concentrada en las noticias de TV y no notó que alguien se había colado en su hogar. "De pronto noté que me aferraba del cuello un hombre muy alto y fuerte. Me arrastró hasta la habitación y llevaba un cuchillo grande, similar a un sable", declaró la víctima ante las autoridades.

—Todo duró unos quince minutos. Recuerdo haber pensado: 'que no me mate'— contó la mujer en su momento. Tras el abuso, el delincuente le preguntó dónde guardaba dinero y se llevó varias cosas.

Después de ese trauma, la jubilada abandonó la casa de Portugal en la que se había retirado y volvió a Pasadena (California, EE.UU). Brueckner, por su parte, consiguió engañar a la justicia durante 12 años, hasta que el análisis de ADN sobre un cabello permitió vincularlo con la violación de la abuela. Por otro lado, algunos conocidos del criminal habían visto un archivo audiovisual en el que se veía todo el incidente.

Madeleine McCann

Brueckner -que en estos momentos está preso en una cárcel alemana- ha sido sindicado en las últimas semanas como el sospechoso número 1 por la desaparición de Madeleine. Vivió 12 años en Algarve (Portugal) en los alrededores del punto donde se habría concretado el secuestro de la menor.

Y a medida que se difunden sus antecedentes, aumenta el temor sobre el destino de la pequeña.