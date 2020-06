Reanudan juicio contra un sospechoso del atentado a la AMIA

Este miércoles continuará el juicio oral contra Carlos Telleldín, acusado de obtener, acondicionar y proveer la camioneta Traffic que transportó la bomba con la que se voló la sede de la Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de Julio de 1994.

El proceso estaba "congelado" por las medidas de aislamiento preventivo aplicados por el gobierno para controlar la pandemia. Pero ahora la Fiscalía General Nº2 intentará demostrar que el imputado tuvo que ver con la explosión que devastó el edificio ubicado en Pasteur 633, en el barrio de Once (Ciudad de Buenos Aires), causando 85 muertes.

El Tribunal, integrado por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Canero, resolvió la reanudación del debate utilizando plataformas online. Se prevé que durante la audiencia de mañana se verán videos del primer juicio que se hizo a propósito del atentado, que terminó con los acusados absueltos y el juez Juan José Galeano y dos de los fiscales desplazados de la causa.

El año pasado, Telleldín fue condenado por "vender" su testimonio: habría recibido 400.000 dólares

Los antecedentes de Telleldín no son alentadores. En 2019 se lo condenó por declarar falsamente contra policías bonaerenses a cambio de 400.000 dólares. En ese mismo proceso también fueron sentenciados el ex juez Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros.