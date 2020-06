El doloroso mensaje del padre de la nena asesinada: "Esto no va a quedar así"

Una nena de un año y 9 meses, identificada como Nahiara Trinidad Domínguez, murió en el Hospital Perrupato de San Martín y su madre, Isabel Ortiz, y su padrastro, Miguel Ávila, fueron detenidos porque la pequeña presentaba signos de violencia en distintas partes del cuerpo.

El padre de la pequeña, Gabriel Domínguez, publicó un desgarrador mensaje lamentando lo ocurrido y reclamando justicia. "Mi hija querida, mi princesa, después de tanto misterio e incertidumbre acabo de saber de la manera en que te arrebataron la vida. Esto no va quedar así, mi amor. Los que te hicieron esto tienen que pagar, que no sea solo un caso más, me quitaron un pedazo de mi corazón", se lamentó el hombre en su cuenta de Facebook.

Ayer, antes de que se conocieran los resultados de la necropsia, Domínguez había publicado un sentido mensaje en el que hacía referencia a los golpes que había sufrido la pequeña. "Mi amor, mi vida, aún no caigo que te me hayas ido hija. Tenía tanto cariño por darte, tantas sonrisas por sacarte, esperar con ansias el día de mañana que jugaras con tus hermanitos. Hoy todo eso se derrumbó, pero aún así hija siempre vas a tener un lugar en mi corazón con tus hermanos. Te amo, Nahiara Trinidad Domínguez. TE AMO HIJA", la despidió el joven en redes sociales.

El caso

El sábado a la tarde, la madre de la pequeña la llevó al Hospital Saporiti de Rivadavia a raíz de que presentaba un cuadro de deshidratación. Al revisarla, los médicos constataron que presentaba signos de violencia en el cuerpo y dieron aviso a la Justicia. Además, la derivaron de urgencia al Hospital Perrupato por la gravedad de su cuadro.

A pesar de los esfuerzos por salvarla, la nena murió en el nosocomio de San Martín. El informe preliminar de la necropsia realizada al cuerpo de la pequeña arrojó que presentaba fractura de cráneo, fractura de costilla y golpes en el hígado y los riñones.

La investigación de lo ocurrido recayó en el fiscal en jefe de Junín-Rivadavia, Mariano Carabajal, quien dispuso la detención de la madre de la niña y su pareja, imputados por "homicidio agravado por alevosía", una figura penal que contempla una pena de reclusión perpetua.

En caso de confirmarse que la autora de los golpes que provocaron la muerte de la niña fue su madre, se agravaría la imputación por el vínculo. De confirmarse la imputación y la elevación a juicio, ambos acusados serán juzgados en un juicio por jurado.