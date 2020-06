El fiscal del "desahogo sexual" ahora pide respetar a la víctima

El fiscal Fernando Rivarola apelará la resolución de la Justicia de Chubut que rechazó un acuerdo de partes para un juicio abreviado a los imputados por una violación grupal en 2012. El polémico magistrado considera que no se respeta la voluntad de la víctima quien "no puede continuar con este proceso".



El Ministerio Público Fiscal de Chubut había adelantado que se recurrirá la resolución dictada por el Juez de Garantías Marcelo Nieto Di Biasse, por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima, además de soslayar la opinión de su terapeuta, quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso.

En la apelación se argumenta que "la resolución vulnera su derecho a ser oída y a que su decisión sea considerada en la resolución del caso, contradiciendo las recomendaciones plasmadas en todos los tratados internacionales que regulan los derechos de las mujeres víctimas de violencia".

Los acusados de la violación a una chica de 16 años en 2012.

La Cámara del Crimen de Trelew será la que defina si le da la razón al juez y convoca a juicio oral o si ratifica el acuerdo para ir a un juicio abreviado.

La causa se inició el 4 de julio del año pasado, cuando el fiscal Rivarola solicitó la apertura formal de la investigación para imputar a cinco personas acusadas por "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por la participación de más de dos personas".

A menos de un año de investigación, se llegó a un acuerdo de partes que redujo la calificación a un "abuso sexual simple" convirtiendo al delito en excarcelable tras reducirlo a un "accionar doloso de desahogo sexual", según la polémica definición del fiscal Rivarola.

Dos de los cinco jóvenes señalados en principio por la víctima quedaron fuera de la causa por ser, cuando se produjo el abuso, menores de edad por lo que quedaron en proceso Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana.



Los hechos denunciados ocurrieron el 17 de septiembre de 2012 y la víctima lo denunció a través de su cuenta en Facebook a principios de 2019.

A la hora de rechazar el acuerdo, el juez Nieto Di Biasse fundamentó que no es un "mediador" como para aceptar un trato entre la fiscalía y los abogados defensores -con el acuerdo de la víctima- que incluía una reparación económica que las partes pretendían que no quede escrita en el dictamen por una razón de "confidencialidad".