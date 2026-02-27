Diplomático de Estados Unidos condenado a cadena perpetua por violar a dos niñas
Se sentenció cadena perpetua para un norteamericano, exempleado de embajada de Estados Unidos en Burkina Faso, por violar repetidamente a menores africanas.
Un hombre con ciudadanía de Estados Unidos fue condenado a cadena perpetua por la violación, varias veces, de dos menores de 13 y 14 años en Burkina Faso. El violador prometió a las niñas ayuda para su madre enferma, a cambio de que tuvieran relaciones sexuales con él.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las víctimas son dos niñas de 13 y 15 años y el criminal se aprovechó de la vulnerabilidad de las pequeñas, ante la enfermedad de su madre.
Se trata de Fode Sitafa Mara, quien tiene 41 años y es ciudadano de Estados Unidos. El hombre estaba empleado en la sede diplomática de ese país en Burkina Faso. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023.
Representante de Estados Unidos
El acusado vivía en una casa pagada por Estados Unidos, cercana a un barrio obrero de Burkina Faso, donde vivían las dos adolescentes. Allí, contactó a las víctimas y les prometió ayuda para su madre enferma. "El condenado era parte del Gobierno de Estados Unidos en el extranjero y abusó sexualmente y de modo violento de dos víctimas infantiles muy vulnerables", señaló el fiscal adjunto A. Tysen Duva.
Se supo además que el delincuente dio un teléfono celular a las adolescentes para que se comunicaran con él y se produjeran los encuentros. La investigación dio con pruebas suficientes para la condena por violación de cadena perpetua.
Este caso fue presentado como parte del Proyecto Niñez Segura, iniciativa lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.