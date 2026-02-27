Diplomático de Estados Unidos condenado a cadena perpetua por violar a dos niñas

Se sentenció cadena perpetua para un norteamericano, exempleado de embajada de Estados Unidos en Burkina Faso, por violar repetidamente a menores africanas.

El condenado es un ciudadano de Estados Unidos que trabajaba en la Embajada en Burkina Faso (foto). Foto BFEmbassy

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las víctimas son dos niñas de 13 y 15 años y el criminal se aprovechó de la vulnerabilidad de las pequeñas, ante la enfermedad de su madre.

Se trata de Fode Sitafa Mara, quien tiene 41 años y es ciudadano de Estados Unidos. El hombre estaba empleado en la sede diplomática de ese país en Burkina Faso. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023.

Representante de Estados Unidos El acusado vivía en una casa pagada por Estados Unidos, cercana a un barrio obrero de Burkina Faso, donde vivían las dos adolescentes. Allí, contactó a las víctimas y les prometió ayuda para su madre enferma. "El condenado era parte del Gobierno de Estados Unidos en el extranjero y abusó sexualmente y de modo violento de dos víctimas infantiles muy vulnerables", señaló el fiscal adjunto A. Tysen Duva.

Burkina Faso fachada embajada Estados Unidos La Embajada de Estados Unidos en Burkina Faso informó sobre el terrible caso de violación. Foto BFEmbassy Se supo además que el delincuente dio un teléfono celular a las adolescentes para que se comunicaran con él y se produjeran los encuentros. La investigación dio con pruebas suficientes para la condena por violación de cadena perpetua.