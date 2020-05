Contrabando de cigarrillos: secretos y verdades

Este jueves detuvieron a varios contrabandistas que llevaban cigarrillos "camuflados" una ambulancia. El lunes, dos camiones fueron interceptados en Uspallata. Y la ola de casos parece no detenerse. ¿Cuáles son los motivos detrás del fenómeno? Para averiguarlo, MDZ Radio se contactó con el Fiscal Federal Fernando Alcaraz, que conversó con el equipo del programa Con qué derecho.

Alcaraz contó que en la Argentina el contrabando de cigarrillos tiene una lógica bastante marcada. "Entran desde el Paraguay por la región del noreste y se distribuyen por la Argentina o salen hacia Chile por el Sistema Cristo Redentor, o por Jujuy y Salta", explicó.

El Chile el precio de los cigarrillos es comparativamente caro desde hace décadas, lo que hace que los números "cierren" y "justifiquen" el transporte y el riesgo.

Ansiosos

Se estima que en Argentina fuman más de 5 millones de personas. Con el aislamiento obligatorio que comenzó el 20 de marzo, las empresas tabacaleras no están produciendo ni distribuyendo; lo que se traduce en una escasez que comienza a percibirse en los quioscos y empuja a los valores de mercado.

Un paquete puede llegar venderse a 500 pesos

En algunas ciudades, se habla de paquetes de 20 que ya se comercializan a 500 pesos. Con esas cifras sobre la mesa, muchos ciudadanos caen lamentablemente en la tentación: las penas por contrabandear tabaco y afines no son las mismas que las de narcotráfico, por poner un caso. Quien sea hallado contrabandeando cigarros enfrenta de 2 a 8 años de prisión. Y si es la primer condena, la ejecución de la sentencia puede ser condicional.

Sin embargo Alcaraz contó que a él no le consta que haya un aumento de este tipo de ilícitos, y advirtió que de ningún modo puede hablarse de "penas menores".

—Según me comentaron fiscales de otras provincias, ellos no observan un incremento en estos delitos. La otra posibilidad es que no se los esté detectando— matizó el fiscal.

¿Cuándo es contrabando?

"Cuando la cantidad de cigarrillos que se trasladan supera los 160.000 pesos ya se habla de contrabando de cigarrillos o tabaco", avisó Alcaraz.

Si lo que se está moviendo ilegalmente es otro tipo de mercadería -ropa, electrodomésticos, etc.- la vara sube: la Justicia actúa cuando el valor supera los 500.000 pesos. Y si los importes calculados están por debajo de eso, interviene directamente la Aduana y no los fiscales federales.

"Le voy a contar lo que está sucediendo en los últimos 3 años en Mendoza -apuntó el fiscal-. Al detectarse el delito, las personas quedan automáticamente detenidas por flagrancia y son trasladadas a la Unidad 32 que queda en España y Pedro Molina (Ciudad). Y entre las 24 y las 48 horas posteriores se hace una audiencia".

Tipos de contrabandistas

¿Quién contrabandea? ¿Hay un perfil posible? Según el entrevistado, no se puede dar una respuesta tajante. "Más bien podríamos hablar de varios grupos".

En ese universo, las más peligrosas son las organizaciones. "Son entidades trasnacionales, ya que tienen contactos, como mínimo, en dos países", detalló. Esas bandas están encabezadas por criminales económicos, vale decir por tipos que tienen números en la cabeza: calculan las coimas, los gastos de transporte y hasta cierta "inversión" en violencia para expulsar del negocio a otras bandas.

"Los criminales económicos suelen traer aparejados -además del contrabando- la comisión de delitos graves, como la eliminación de la competencia que representan otros delincuentes y la corrupción. Esto se ve muy claramente en los casos de narcotráfico", se explayó Alcaraz.