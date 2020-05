Daba masajes "eróticos" y filmaba para extorsionar: cayó por billetes marcados

Una mujer que ofrecía servicios de masajes "eróticos" primero había denunciado que un hombre quería sacarle dinero, pero ahora se supo que era ella quien filmaba las sesiones y extorsionaba a sus clientes con difundir las imágenes, hasta que un funcionario de Santa Cruz le pagó con billetes marcados para que la Justicia compruebe la extorsión.

A través de mensajitos, la mujer le decía a al funcionario de Esquel que si no le pagaba una determinada suma de dinero "iba a hacer público videos con escenas de ribetes sexuales durante las mencionadas sesiones". Le pidió 35 mil pesos que el hombre pagó con billetes marcados después de hacer la denuncia.

Se trata del contador Martín Sandoval, ex funcionario de la secretaría de Familia del actual gobierno provincial, quien además no dudó en darle un tinte político al hecho: dijo que no dudaba que en esto tenía que ver la actual ministra del área, Cecilia Torres Otárola, quien hasta ahora mantuvo silencio respecto al tema.

Sandoval no negó que antes de la cuarentena por el avance del coronavirus concurrió al gabinete de la mujer pero dijo que "en ningún momento hubo situaciones relacionadas con lo sexual". Agregó que en 2019 tuvo "sesiones de masajes con esta señora, pero solo eso, nada sexual. Pero de pronto comenzó a mandarme mensajes para pedirme plata amenazando con hacer conocer videos míos y también documentos si no pagaba una suma de dinero".

"Por ahora, de las investigaciones sólo surge este caso de extorsión. Con el antecedente que antes de ser la victimaria la mujer se había hecho pasar por víctima. Ocurrió el año pasado cuando denunció que era extorsionada por una persona ligada a un medio de prensa. Pero después se comprobó que no hubo nada de eso", agregó Gómez.

Tras la denuncia de Sandoval, la policía realizó allanamientos en la casa de la mujer. En el primero se le secuestraron cámaras y computadoras. Como Sandoval siguió recibiendo mensajes, hubo una segunda visita ordenada por el juez José Colabelli, en la cual se retuvo un celular que está siendo peritado.

El subcomisario Pablo Carrizo, a cargo de la División de Investigaciones, confirmó que la diligencia judicial se inició en la tarde del pasado miércoles. Dijo que "en el primer allanamiento se secuestró el dinero que había sido entregado momentos antes por la persona que estaría siendo extorsionada". La suma ascendía a 35 mil pesos y varios billetes habían sido marcados, para comprobar así que habían sido pagados por Sandoval a partir de la extorsión.