Video: comerciantes del centro escracharon a un estafador

Un hombre que iba por los restaurantes de Capital solicitando comida que luego no pagaba fue escrachado por las redes luego de que los comerciantes se dieran cuenta de que el sujeto había concretado ese "truco" de forma repetida y sistemática en varios locales.

Según contaron los denunciantes, el hombre, de 34 años, había tomado por costumbre ingresar a cuatro o cinco casas de comida y tras elegir algo en el menú decía que no le andaba la tarjeta o ponía cualquier otra excusa. Incluso utilizaba esa estrategia cuando llamaba a los deliverys.

Con el tiempo, los propietarios intercambiaron información y se dieron cuenta de que el sujeto era siempre el mismo y su modus operandi se mantenía.

Por eso lo ubicaron y lo fueron a increpar. "Si vos me decís que tenés hambre, yo no tengo problema, te voy a dar comida. Pero así no es", lo encaró uno de los gastronómicos. En tanto, el acusado solo atinó a poner más excusas y levantar las cejas.