Estaban enterrando cachorros vivos y los escracharon en San Rafael

Dos personas fueron filmadas infraganti mientras intentaban enterrar cachorros vivos en el departamento de San Rafael. El hecho se registró en un descampado ubicado entre la localidad de Pobre Diablo y el barrio El Molino y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Un grupo de proteccionistas recibió la denuncia de una joven acompañada con el video y rápidamente dieron aviso a la Justicia. La joven filmó a dos adultos mayores enterrando vivos a varios cachorros y los increpó para que desistieran de su accionar.

Según consigna Diario San Rafael, proteccionistas encontraron el domicilio de estas personas y afortunadamente hallaron a los cachorros vivos. La pareja de adultos mayores fue advertida de que “el juez ya sabe de la situación y que tomará acciones legales en caso de que alguno de los perros reciba alguna agresión”. Además, desde la entidad protectora se comprometieron a llevarles alimentos periódicamente hasta que los pequeños animales estén en edad de ser adoptados.

“Cuando se ven estas cosas, generalmente la gente dice ‘son vecinos, no queremos problemas’, pero creo que hay que involucrarse. Si bien las castraciones se habían detenido, pronto empiezan nuevamente y, si no tienen la posibilidad de castrar, hay otras formas de cuidar a las perras para que no queden preñadas”, señaló Sandra Carrieri, la proteccionista involucrada en la defensa de los cachorros.

Es importante destacar que este tipo de delitos pueden ser penados con multas o penas de hasta 1 año de prisión, según la ley 14.346 de crueldad contra animales.