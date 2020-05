Una jueza dice que ya liberaron a 176 violadores

Una jueza de Ejecución Penal de Quilmes afirmó este viernes que desde el comienzo de la pandemia de coronavirus "fueron liberadas en la Provincia de Buenos Aires 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas, y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual".

En una entrevista con Radio Mitre, la doctora Julia Elena Márquez comentó que en un solo día se concedieron la misma cantidad de excarcelaciones que en todo un año. Eso incluye paso a domiciliarias y libertades condicionales, cuyo otorgamiento se ha agilizado ante la emergencia sanitaria por el covid-19.

En realidad, la "bomba" que tiró la jueza es la siguiente: insistió en que desde el 20 de marzo -cuando comenzó el aislamiento- se sacó de los complejos penitenciarios bonaerenses a 176 violadores y abusadores. Asimismo, criticó las negociaciones con los presos que se amotinan y denunció que las liberaciones no tienen que ver con que los reos hayan cumplido las penas correspondientes.

"No podemos alimentar conductas transgresoras"

"Las cifras que yo menciono son oficiales, no sé por qué no se difunden", espetó, aunque en rigor de verdad no terminó de explicitar la fuente de la que sacó los datos. Y continuó: "si hay personas presas es porque se comenten delitos. Nosotros no inventamos causas. No podemos liberar así y acentuar la impunidad, porque lo único que se hace es alimentar conductas transgresoras".

Márquez es una ferviente católica. En marzo apareció en los medios porque volvió de un viaje al extranjero y fue a trabajar sin hacer cuarentena, por lo que se debieron suspender las actividades en el juzgado donde se desempeña y otorgar licencia a más de 10 personas. Desde el inicio de esta semana, dialogó con diversos medios cuestionando la política de excarcelaciones.