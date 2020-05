Fue a llevar un pedido y le robaron el auto: lo encontró totalmente quemado

Un hombre que estaba trabajando como delivery en su auto particular no solo sufrió el robo del rodado este jueves por la noche en Junín, si no que luego lo encontró totalmente quemado.

Todo comenzó a las 23.45 cuando Lucas, de 28 años, llegó hasta un domicilio en la calle Belgrano y Cano a bordo de su Fiat Duna Weekend color blanco para hacer la entrega de un pedido de comida.

En ese momento fue sorprendido por dos delincuentes quienes lo amenazaron con un arma de fuego hasta sustraerle el auto y dinero en efectivo que llevaba encima debido al trabajo que estaba realizando.

Tras dar aviso a la policía, el operativo de búsqueda halló el vehículo en las calles Godoy Cruz y Moyano de Junín, pero abandonado y totalmente incinerado.