Fue a ver un auto para comprarlo y el vendedor le robó hasta la campera

Un joven vivió una tarde para el olvido este jueves, ya que se juntó con un sujeto que supuestamente vendía un auto a través de las redes sociales y terminó siendo asaltado por el "vendedor".

El muchacho de 25 años estaba interesado en un Chevrolet Corsa que se ofrecía por internet, pero cuando decidió ir a verlo se encontró con un delincuente que no solo no le quiso vender el auto si no que le robó sus pertenencias.

Este episodio ocurrió alrededor de las 19 en la manzana 'D' del barrio San Vicente de Guaymallén. Allí el supuesto vendedor amenazó con un arma al joven interesado y le quitó $3 mil en efectivo, el teléfono celular, el casco y hasta la campera.

El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal N° 19 de la Comisaría 35°.