Mató a su esposa de un martillazo, dejó una carta y se colgó

Un hombre de 83 años mató a su esposa de 84 pegándole un fuerte martillazo en la cabeza. Después escribió una carta y se ahorcó en su domicilio de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. En la tarde de este martes, los investigadores analizaban el escrito que dejó y barajaban la hipótesis de un posible "pacto".

A lo largo de las páginas, el jubilado explicaba que ni él ni su mujer querían seguir viviendo puesto que estaban muy enfermos. De todas maneras flotan muchos interrogantes sobre el deceso de Diógenes Jesús Aguilera y Delia Sánchez.

Los descubrió el hijo de ambos, de 58 años, quien fue a visitarlos y encontró el macabro panorama, por lo que se comunicó al 911 inmediatamente.

Incógnitas

La señora estaba en el suelo con el cráneo roto y el hombre colgaba de un tirante en el fondo de la casa. No faltaba ningún objeto ni había señales de lucha. Sí se hallaron textos con la letra del hombre: decían que ya no tenían ganas de vivir porque no los acompañaba la salud.

Ahora la causa está a cargo de la fiscal Bibiana Santella, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Fernando. No había denuncias previas por violencia de género. El caso, sin embargo, está en su etapa de instrucción. Y se estudia la posibilidad del pacto, aunque acordar que a uno le rompan la cabeza con un martillo no parece un trato muy tentador.