Video: profesora sufre un brote psicótico y persigue a alumnos con una tijera

Al principio, lo que hace la profesora parece gracioso. Después no. Canta el himno de su país y en una extraña sucesión de escenas, comienza a perseguir a sus alumnos con una tijera.

El hecho ocurrió en una escuela secundaria de California en 2018, pero para muchos es como si hubiera sido ayer. Es que en Estados Unidos la violencia en las escuelas es un problema endémico, y cualquier evento que tenga que ver con eso abre la posibilidad de una masacre.

"Esa no es ella. No tengo idea de por qué hizo eso"

La profesora se llama Margaret Gieszinger y -según parece- lo que le ocurrió fue nada menos que un brote psicótico. Los chicos que aquel día estaban cursando en el campus del College of the Sequoias Community College no lo podían creer. La "profe" entró al aula y anunció que ese día era "el día de cortarse el pelo".

Llegado este punto, el video puede convertirse en un recurso educativo. Porque no se trata de una docente que "quiera hacerle el mal" a sus estudiantes. Lo más probable es que Gieszinger sea una persona enferma.

"Cuando empezó a cantar el himno a ese volumen, supimos que algo no andaba bien", contaron los muchachos y muchachas a la cadena ABC luego del mal momento. Gieszinger, de 52 años, fue arrestada y liberada más tarde bajo fianza. Su marido se mostró sorprendido.

—Esa que se ve ahí no es ella. No tengo la menor idea de por qué hizo eso— dijo a los periodistas.