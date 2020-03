Sin cuarentena: un fan de Duki causa pavor en la Triple Frontera

A Rodrigo Gómez Mora le dicen el "Lengüita". Actualmente está prófugo. La Policía lo busca por ser el presunto autor del incendio de un auto y un robo a mano armada en las inmediaciones del maipucino barrio Renacer. Ambos hechos ocurrieron en menos de un día, en pleno aislamiento obligatorio. Los vecinos de la Triple Frontera -el vértice entre los departamentos de Godoy Cruz, Luján y Maipú- buscan paz, pero no la encuentran ni siquiera en épocas de cuarentena.

Parece que no hay virus que ubique al Lengüita, quien residiría en el mismo Renacer y lleva en el rostro tatuajes y piercings a la manera de los cantantes de trap. El sábado, cerca de la una de la madrugada, intentó robarle a un joven que iba con la novia por la Calle Terrada: como el otro se resistió, le disparó en la espalda. Ahora la víctima está internada en el Hospital Central y el acusado con orden de captura.

Luego, el domingo a las 3, los vecinos de la zona dicen haber visto que el muchacho -que da la impresión de no tener más de 18 años- arrojaba una botella con sustancias inflamables sobre un Volkwagen Gol blanco que explotó y del cual no quedó nada. El estallido se escuchó por toda la barriada.

Una de las características que "delatan" al Lengüita es que se le complica camuflarse. Tiene gran cantidad de frases y aros en el rostro. Eso hace que no se pueda esconder con facilidad. Por ahora, viene zafando a pesar de su particular fisonomía. A su favor juega una ventaja: muchos de los que viven por ahí le temen y prefieren no delatarlo.

Al cierre de esta nota, se desconocen las razones por las que porta ese llamativo alias.