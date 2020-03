Insólito: un chino salió a jugar a Pokemon Go y fue detenido en Buenos Aires

Un ciudadano chino de 28 años fue detenido por violar el aislamiento obligatorio por el coronavirus para jugar al Pokemon Go con su celular en la mano por las calles del barrio porteño de San Telmo.



El hecho ocurrió por la mañana cuando efectivos de la Comisaría Comunal 1 interceptaron al hombre cuando "cazaba Pokemones" con su celular por la calle Piedras al 700.



Al ser consultado sobre los motivos por los cuales violaba la cuarentena obligatoria, el hombre dijo no tener justificativo, aunque los efectivos vieron en la pantalla de su teléfono el juego Pokemon Go, una aplicación de realidad aumentada que los usuarios emplean para "atrapar” personajes virtuales en la vía pública.

Acaban de detener a un pibe de 28 años que estaba jugando Pokemon GO en medio de la cuarentena obligatoria en San Telmo. ¿Se puede ser tan pelotudo?

Pasó a las 11 AM.





Ante esa situación, el ciudadano chino fue trasladado a su domicilio tras ser notificado sobre el inicio de una causa por el incumplimiento del aislamiento, que quedó a cargo del juez Federal 9, Luis Rodríguez.