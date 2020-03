La Policía se prepara para semanas de máxima actividad

Más de un policía admite que las primeras 72 horas del aislamiento decretado por el Gobierno Nacional son el principio de una nueva etapa. "Esto va para largo", le comenta a MDZ Nora, una agente que pide que se reserve su apellido. El fin de semana, Nora publicó un dramático pedido en el grupo de Whatsapp del edificio donde vive, que queda en San José (Guaymallén):

"Noto en las calles y en este edificio que todavía no tomamos conciencia de que mucha gente se puede morir con esta enfermedad (...) Entonces como policía les pido que se cuiden. Anoche hablé con mis hijos, que no viven conmigo, y les pedí que me acompañen en la distancia; que estén más unidos que nunca, porque yo no sé qué es lo que se viene: es muy probable que nos acuartelen. Por favor respeten la cuarentena, por el bien de todos. Bendiciones y que Dios los proteja".

El anticipo de Nora no era un delirio. El sábado, el Director General de Policías, Roberto Munives, deslizó la posibilidad de que se le ordene a la fuerza operar bajo la mencionada modalidad de "acuartelamiento", lo que implica que los agentes no retornan a sus hogares dentro de los cronogramas usuales, sino que se quedan permanentemente en sus puestos de trabajo mientras dure la emergencia.

"Como otros colegas, yo ya tengo el bolsito armado. Ropa interior, medias, el cepillo de dientes, el maquillaje, la crema de enjuague y el champú", revela Nora, con una responsabilidad que no deja afuera cierta preocupación por la estética. "Ah, y me llevo una almohada, porque no sé dónde tendré que dormir".

Recientemente, a raíz de la pandemia, a Nora le cambiaron el horario: trabaja 24 horas de corrido y descansa otras 24. Pero la rutina podría endurecerse. "La gente está tomando conciencia recién ahora. Tengo dos hijos monotributistas: están preocupados porque no pueden trabajar. Y yo sé que esto recién empieza".