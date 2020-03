El hermano de Brenda: "Este monstruo la mató y esperamos que haya Justicia"

El hermano de Brenda Micaela Gordillo, la joven de 24 que fue asfixiada y quemada en Catamarca, consideró hoy que el novio y principal acusado es un "monstruo" y que espera que se haga justicia.



A Iván le resulta "inconcebible la frialdad con la que actuó", cuando tras el crimen fue a su casa y luego se presentó junto a su padre y un abogado ante la policía.



En declaraciones a TN, el joven contó que su hermana había sido vista por última vez con vida cuando salió la noche del sábado pasado. Su familia se enteró de lo ocurrido ayer, pero él lamentablemente supo de la tragedia a través de las redes sociales.

"No volvió más y la encontraron calcinada. Este monstruo la mató y estamos tratando de sobrellevarlo y esperamos que se haga justicia", lamentó Iván.

El detenido, Naim Vera (19) es hijo de un reconocido cirujano de la ciudad de Catamarca, por eso Iván pidió "que no se oculte nada".



"Este tipo la mató, se fue, descartó todo, se lavó las manos, se bañó y se presentó con el padre y el abogado como si nada, como si hubiese chocado a un perro", cuesionó el joven.



Iván descartó que su hermana estuviera embarazada, lo que fue ratificado por la autopsia. En cuanto a la causa de la muerte, esta se produjo por asfixia.



Acerca de la versión que dio el acusado al entregarse, la cual indicaba que Brenda habría muerto al caer por las escaleras, Iván dijo: "No hay ningún indicio de lo que él dice. Lo que nos dijo la autopsia es que la mató él, la asfixió y luego hizo lo peor de todo, inconcebible. No puede tener perdón, es indefendible lo que hizo".



El joven aseguró que en su familia están destruidos y que su madre está "fuera de sí", aunque tienen que "juntar fuerzas, seguir adelante y buscar Justicia".



Iván confirmó que Vera era novio de su hermana, aunque admitió que no lo conocía personalmente. Sí deslizó que, según comentarios de amigos en las redes sociales, el presunto homicida "ya tiene antecedentes con otros casos".