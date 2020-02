Gil Pereg en huelga de hambre por "las torturas" a las que dice ser sometido

Nicolás Gil Pereg dejó de lado los maullidos y declaró esta tarde en una audiencia clave, ya que es en la que podrían definir si lo envían a juicio. Allí se declaró en huelga de hambre "por las torturas" a las que dice ser sometido.

"Hace dos semanas que no como. Si llego a morir porque no me alimento, si termino en el cementerio, no sé que tipo de valor tendrá esta audiencia", expresó Gil Pereg.

"Todo el día me están golpeando, de la mañana a la noche, de lunes a domingo, no tengo paz. Me agarran del pelo, me cortan la cara, me intentan cortar el pelo y la barba a la fuerza, me cortaron el cuello", prosiguió en su relato.

Para corroborar que está siendo torturado y lastimado, el fiscal Guzzo pidió que lo deriven al Cuerpo Médico Forense y que se realice una inspección ocular en la celda que ocupa en el penal.

Gil Pereg en la audiencia de hoy.

El israelí está imputado por homicidio agravado por el vínculo -en relación al asesinato de su madre, Phyria Saroussy- y homicidio agravado por uso de arma de fuego -debido a la muerte de su tía, Lily Pereg-. Si lo declaran culpable, arriesga la pena de prisión perpetua.