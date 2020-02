Degollaron a una chica de 17 años mientras dormía con su bebé

Una adolescente de 17 años fue degollada por su pareja mientras dormía con su bebé de tres meses en la localidad sanjuanina de Calingasta. El femicida tenía restricción perimetral y se fugó tras el aberrante crimen.

El violento hecho se registró el domingo a la mañana, pero los detalles se conocieron en las últimas horas. Según se supo, Ángelo Castillo (21) entró a la vivienda de la víctima, Pamela Rodríguez, y la atacó con un cuchillo. Pamela era su pareja y madre de su hijo de tres meses.

Al escuchar los gritos de la joven, su madre y hermano acudieron a la habitación. Fue ahí cuando la encontraron con el cuerpo ensangrentado, mientras Castillo escapaba por el fondo de la casa, ubicada en una zona rural de la vecina provincia.

El jefe de la División Homicidios de San Juan, comisario Ángel González, declaró que el hombre fue capturado en una zona de cerros y ríos cercana al lugar del asesinato, aunque el arma usada en el femicidio todavía no fue encontrada. Castillo no tiene antecedentes penales, pero sí una restricción perimetral que no se cumplía porque vivían en casas linderas.

Lorena, la madre de Pamela, contó que su hija llegó viva al hospital y preguntaba por su hijo. “Cuando la trasladaron preguntaba por el bebé. Ella llegó consciente, escupía mucha sangre por la boca y por la nariz. Le conectaron el respirador pero los médicos no pudieron hacer más nada”, le relató a FM Manantial.

Además, contó que su hija se había separado porque Castillo “había intentado dos veces suicidarse”, y que los psicólogos le habían recomendado irse de la casa porque el hombre “era peligroso” para ella.