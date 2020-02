Ejecutaron de 40 balazos al hijo de una dirigente peronista en Rosario

Un hombre de 35 años, identificado como Martín Sebastián Berton, fue acribillado a balazos esta madrugada en la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez.

Berton fue asesinado de unos 40 disparos e investigan si se trató de un ajuste de cuentas narco. Se trata del homicidio número 40 en lo que va del año en la ciudad de Rosario.

La víctima fue asesinada en la esquina de San Juan y Julio Argentino Roca, donde se encontraba circulando con su auto Chevrolet Corsa gris. El cuerpo de Berton presentaba 40 orificios de bala, consignaron fuentes policiales.

En el lugar los agentes hallaron 35 vainas servidas calibre 9 milímetros y cinco plomos encamisados deformados en el interior del vehículo. El ataque se produjo esta madrugada, a las 5, y fue denunciado por testigos al 911.

Si bien aún se desconoce el modo en que ejecutaron a Berton, se presume que los delincuentes utilizaron una ametralladora. La víctima había ido a visitar familiares cuando fue asesinado.

Se investiga si el homicidio está vinculado a una disputa por el territorio entre dos bandas opuestas que se dedican a la venta de drogas. Con este homicidio, ya son 40 los crímenes en Rosario en lo que va del 2020.

De acuerdo a lo informado por el diario La Capital, Mónica Cabrera es la mamá del hombre acribillado a balazos y fue quien avisó a la policía que habían matado a un hombre frente a su casa, sin saber que se trataba de su hijo. “Escuché los disparos, vi la puerta del auto abierta y llamé al 911”, contó la mujer.

“Cuando abrí el portón y salgo a la calle me doy cuenta que es el auto de mi hijo. Los vecinos no me dejaban llegar. Yo llamaba a la ambulancia a los gritos, tardó 25 minutos”, relató la mujer que trabaja en el Sindicato de Empleados Municipales y es secretaria del Partido Justicialista (PJ) de Villa Gobernador Gálvez.